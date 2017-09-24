Рим, 24 сентября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. На дочь президента США Иванку Трамп подали в суд за плагиат дизайна туфель. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Bloomber.

U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos Иванка Трамп

Сообщается, что итальянский модельер Эдгардо Осорио подал иск к Иванке Трамп, которая является дочьерю президента США Дональда Трампа и работает в его администрации на общественных началах, так как считает, что она украла у него запатентованный дизайн обуви.

Известно, что Оссори занимает пост креативного директора бренда Aquazzura. Он утверждает, что обнаружил сходство между своим главным творением — туфлями «Дикая штучка» — и парой обуви «Хетти» от Иванки Трамп.

Обувь итальянского модельера стоит порядка $785 и её активно носят знаменитости. Босоножки от Иванки Трамп можно приобрести всего за $65.

«Едва ли не больше всего в модной индустрии раздражает, когда кто-то бессовестно крадет твой запатентованный дизайн. Вам лучше знать. Стыдно должно быть, Иванка!» — написано на официальной странице бренда Aquazzura в Instagram.

При этом изначально Оссори не хотел идти в суд. Модный дом Aquazzura попросил компанию Иванки Трамп снять туфли с продажи, уничтожить оставшиеся на складах партии, отменить рекламную кампанию и передать уже заработанные с продажи этой модели деньги «правообладателю».

В компании Иванки Трамп, конечно же, отказались это делать. В итоге Aquazzura идет в суд. Первые слушания по этому делу назначены на март 2018 года. До первых слушаний дело ещё может быть улажено в досудебном порядке.

Стоит отметить, что Иванка Трамп с приходом её отца в Белый дом приобрела серьёзный политический вес в США. Она входит в состав администрации на общественных началах, сопровождает отца во время различных международных переговоров. Политологи считают, что она обладает определённым влиянием при принятии тех или иных стратегических решений. Муж Иванки — Джаред Кушнер является старшим советником президента США.