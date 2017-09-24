Ханты-Мансийск, 24 сентября, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске сгорел знаковый гостиничный комплекс «Русский двор». Пожар ликвидировали с течение двух часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС по ХМАО.

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В 00:04 по местному времени (22:04 мск) 23 сентября на пульт дежурного поступило сообщение о загорании административного здания на улице Мира. Пожар ликвидирован в 02:30 (00:30 мск). К тушению пожара от МЧС России и «Центроспас-Югория» привлекались девять единиц техники, 24 человека личного состава.

О поврежденной площади информации нет, но очевидцы сообщают в соцсетях, что пожарные работали на объекте до утра, от некогда красивого отеля остались одни головешки. Сам деревянный гостиничный комплекс «Русский двор», построенный в 1995 году в стилизированной русской манере, долгое время не работал.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на собственные источники, одна из версий пожара — умышленный поджог здания.

а форумах и в соцсетях пользователи заявляют, что здание уже было ветхим. В качестве причины возможного поджога они называют попытки замести следы. На месте сгоревшей гостиницы они предлагают разбить парк.