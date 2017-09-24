Москва, 24 сентября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США никогда не нанесут удар по Корейской Народно-Демократической Республике, так как точно знают, что у этой страны есть ядерное оружие. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 24 сентября, в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«По Северной Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то, что подозревают, а знают точно, что у них есть ядерные бомбы», — сказал Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства напомнил слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что ни у кого нет «стопроцентной информации обо всех без исключения объектах».

Лавров подчеркнул, что своими словами он ни в коем случае не защищает КНДР, а лишь выражает мнение практически всех. Он отметил, что эту логику поддержали большинство его собеседников на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где он возглавлял российскую делегацию.

Также Лавров напомнил, что США нанесли удар по Ираку исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что «не осталось там никакого оружия массового уничтожения».

Глава МИД РФ выразил надежду, что подобный анализ будет учтен в США, если же американские аналитики этого не сделают, то ситуация может сорваться «в очередное непредсказуемое пике».

Подобное развитие события самым негативным образом скажется на «тысячах и тысячах, десятках тысяч, если не сотнях, ни в чем не повинных граждан в Южной Корее, Северной Корее, Японии, да и России с Китаем».