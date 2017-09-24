Когалым, Югра, 24 сентября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Чиновники администрации югорского Когалыма по итогам проверки региональной Счётной палатой бюджетных расходов осуждены к административным наказаниям. За нецелевые казенные траты городу сокращены окружные дотации на 6,1 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Anton Starikov Деньги

Счётная палата ХМАО отчиталась о ходе проверочных мероприятий по расходам бюджета города Когалыма за 2016 год и первый квартал 2017-го. Как выяснилось, застройщикам в Когалыме за указанный период не предъявлялись неустойки при нарушении сроков передачи квартир, закрепленных условиями муниципальных контрактов. Выявились нарушения и в ведении учёта затрат по строительству объектов. Цена контракта на строительство двух объектов завышена на общую сумму 1 млн 181,3 тыс. рублей. А также заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту сетей и ремонту автомобильных дорог без проведения проверки сметной стоимости. На 6 млн рублей стал худее бюджет Когалыма при оплате работ по реконструкции сетей тепло и водоснабжения, которые должны были выполняться за счет концессионера.

В связи с выявлением факта нецелевого расходования бюджетных средств департамент финансов автономного округа сократил муниципальному образованию город Когалым объем дотаций на 6,1 млн рублей.

Отметим, что в Когалыме, где проживает 64 тыс. человек, принят бюджет на 2017 год в размере 3 млрд 449 млн рублей, где доходная и расходная части совпадают и равны утвержденному бюджету.