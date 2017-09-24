Москва, 24 сентября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Российская Федерация не будет затягивать с обращением в суд в связи с изъятием её дипломатической собственности на территории США. Об этом сегодня, 24 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире передачи «Итоги недели» на телеканале НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Да, мы сейчас этим занимаемся. Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане», — рассказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов подтвердил, что Москва официально готовит иск к правительству США в связи с изъятием российской дипломатической собственности на территории этой страны.

Напомним, взаимные дипломатические санкции между Россией и США начал Вашингтон в последние дни работы администрации президента Барака Обамы. Тогда из США были высланы десятки российских дипломатов и их семьи, а также изъяты российские дипломатические дачи.

Сперва Россия не отвечала на эти санкции в надежде, что ситуация в российско-американских отношениях нормализуется с приходом новой администрации Дональда Трампа. Однако этим надеждам было не суждено сбыться. После очередных антироссийских санкций, принятых Конгрессом, Москва ответила и предписала сократить численность американского дипломатического представительства в РФ до численности российского диппредставительства в США. Это вынудило США сократить штат своего представительства более чем на две трети.

После этого США перестали выдавать российским гражданам визы в своих генеральных консульствах. Теперь визы можно получить только в Москве. Также США предписали закрыть одно из четырех российских генконсульств и два торгпредства на своей территории.