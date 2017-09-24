Москва, 24 сентября, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В Госдуме осудили издание в США учебников о российской тактике гибридной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Kremlin.ru Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая

«Издание учебников, пособий с заведомо лживой информацией — это долгосрочная стратегия деформации сознания американцев», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя выпущенное США пособие по ведению войны с Россией.

Российский парламентарий находит странным, что никто из элиты и аналитиков США до сих пор не обеспокоился тем, что пропагандистская машина военной агрессии США вживляется в сознание американцев.

«Обман и подтасовка информации стали официальной государственной политикой США в системе образования. Очередное пособие — это иллюстрация того, что свобода для самих американцев осталась только рекламным брендом и статуей», — добавила она.

Командование армии США выпустило учебное пособие о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как должны ей противостоять Вооруженные силы США. Об этом сообщает издание The National Interest.

Пособие представляет собой 68-страничную брошюру с графическими материалами и данными о российской военной технике. Особое внимание авторы пособия уделили событиям в Крыму и на юго-востоке Украины.