Москва, 24 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич прокомментировал информацию об американском военном справочнике по ведению войны с Россией.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Напомним, сегодня американское издание The National Interest опубликовало «пособие по ведению войны против России», подготовленной «группой по асимметричным войнам».

Клинцевич считает, что никакие пособия американцам не помогут, если они «сойдут с ума» и начнут войну с Россией.

«Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда», — цитирует сенатора RT.

Он также отметил, что давно прослеживается тенденция, когда США пытаются вести войны чужими руками. Россия в подобных затеях участвовать не собирается и не стремится к захватническим войнам.

«Мы решаем только задачи, которые отстаивают национальные интересы России и мирового сообщества, например, ведём борьбу с международным терроризмом», — подчеркнул Клинцевич.

Что касается «слабостей» российской армии, которые перечисляются в пособии, то они носят в основном субъективный характер, считает сенатор.

«Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации», — подчеркнул он.