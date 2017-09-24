Клинцевич прокомментировал «пособие по войне с Россией», выпущенное в США
Москва, 24 сентября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич прокомментировал информацию об американском военном справочнике по ведению войны с Россией.
Напомним, сегодня американское издание The National Interest опубликовало «пособие по ведению войны против России», подготовленной «группой по асимметричным войнам».
Клинцевич считает, что никакие пособия американцам не помогут, если они «сойдут с ума» и начнут войну с Россией.
«Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда», — цитирует сенатора RT.
Он также отметил, что давно прослеживается тенденция, когда США пытаются вести войны чужими руками. Россия в подобных затеях участвовать не собирается и не стремится к захватническим войнам.
«Мы решаем только задачи, которые отстаивают национальные интересы России и мирового сообщества, например, ведём борьбу с международным терроризмом», — подчеркнул Клинцевич.
Что касается «слабостей» российской армии, которые перечисляются в пособии, то они носят в основном субъективный характер, считает сенатор.
«Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации», — подчеркнул он.