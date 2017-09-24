Санкт-Петербург, 24 сентября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Вести о задержании группы провокаторов и поджигателей из так называемого «Христианского государства» пока не привели к прекращению порядком утомившей всех искусственной истерии вокруг выхода на экраны фильма «Матильда» петербургского режиссера Алексея Учителя.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Царская чета

В кино — под конвоем

На уходящей неделе новый виток скандала, сопровождающего этот еще мало кем виденный фильм, был связан с закрытым показом «Матильды» в рамках международной выставки киноиндустрии «Кино Экспо» 2017, проходившей в петербургском «Экспофоруме». Причем в самом факте показа не было ничего необычного: на форуме кинопроизводителей и кинопрокатчиков для специалистов отрасли ожидаемо была организована презентация новых российских фильмов, выходящих в прокат осенью и зимой 2017—18 годов.

Но присутствие «Матильды» превратило это рутинное, в общем, мероприятие в настоящую спецоперацию с привлечением спецслужб и повышенным вниманием СМИ. Первоначально закрытый показ был намечен на 19 сентября. Анонсировавшие его «источники» намекали на особую статусность события, обещая присутствие министра культуры Владимира Мединского.

На самом деле этот «инсайд», скорее, говорил о том, что мы имеем дело с продолжением самой громкой рекламной кампании в отечественном кинематографе. Ведь было хорошо известно, что Владимир Мединский «Матильду» давно уже посмотрел и свое мнение о фильме выработал, о чем сам министр сообщил в своем известном заявлении на сайте Минкультуры. Напомним, в том же документе Мединский попросил органы правопорядка пресечь действия экстремистов, угрожавших кинотеатрам, что и было сделано задержанием «хригиловцев».

Разумеется, Мединский в «Экспофорум» не приехал, но по законам жанра для пущей загадочности кинопоказ в означенный день был отменен — якобы из-за того, что «слишком много» посторонних людей о нем узнало. Узнало, заметим, через СМИ и благодаря самим организаторам кинофорума. Что вновь свидетельствует в пользу по-своему грамотной маркетинговой стратегии по раскрутке «Матильды».

Наконец, поздно вечером 20 сентября предпремьерный показ «шедевра пиара» состоялся. Для его охраны в и без того малодоступный обычным людям «Экспофорум» стянули усиленные наряды сотрудников полиции, в том числе кинологов с собаками. Словно в самолет или на встречу с президентом, зрителей пропускали в зал через рамки металлоискателей, вручая релиз МВД об усилении мер безопасности при демонстрации «Матильды», досматривали вещи.

Ekatekat «Экспофорум»

А еще всех обязали подписать документ «о неразглашении», запрещающий делиться любыми мнениями о фильме в СМИ, блогах и соцсетях до начала его официального проката, 26 октября 2017 года. Для пущего эффекта присутствия при «эпохальном» событии перед началом фильма показали видеообращение актера Евгения Миронова, который призвал «не поддаваться на провокации», а вживую к зрителям обратился представитель МВД, поведавший о том, как их охраняют.

Читайте также: В Санкт-Петербурге устроили закрытый показ «Матильды»

Журналистов в зал не допустили, но после просмотра фильма «отборные» зрители, напомним, в основном из числа кинопрокатчиков, поделись с прессой своим общим впечатлением. Которое оказалось заметно бледнее той яркой рамки, в которой российским кинозрителям уже который месяц «продают» еще не вышедшую на экраны картину.

«Большинство зрителей в целом положительно отзывались о фильме после просмотра, однако отмечали, что ничего провокационного или особенно выдающегося с точки зрения искусства в нем не увидели», — сообщал «Интерфакс». А по словам собеседников ТАСС, опрошенных после показа, никто из них не увидел в фильме каких-либо оснований для скандальных заявлений, которые окружают картину последние несколько месяцев.

Наиболее точный диагноз явно нездоровым страстям, разгоревшимся вокруг «Матильды», поставил на этой неделе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Это абсолютное безумие, которое надо лечить», — сказал руководитель главного музея страны, добавив, что заняться этим лечением придется государству.

Читайте также: «Абсолютное безумие»: директор Эрмитажа о ситуации с «Матильдой»

Узнаём про космос, забывая Гагарина и Циолковского

В Петербурге уже очень скоро появится самый большой в мире планетарий. Этим рекордом, который явно будет претендовать на внесение в книгу Гиннесса, город будет обязан не современным инженерным технологиям, а строителям XIX века. Под планетарий и научно-техническое пространство приспособят комплекс зданий «Газового завода Общества столичного освещения» на набережной Обводного канала, 74.

Здесь находится хорошо известный горожанам и гостям Петербурга огромный краснокирпичный газгольдер — резервуар для газа, который использовался для уличного освещения города в конце позапрошлого века. Использовался недолго, поскольку газовое освещение очень быстро было вытеснено электрическим.

Alex «Florstein» Fedorov Газгольдер на Обводном канале

В советское время эти необычные постройки входили в состав коксогазового завода, завода «Композит». В 2001 году комплекс построек включён петербургскими властями в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность», а большой газгольдер имеет статус памятника федерального значения.

Как сообщило ИА REGNUM, открытие Звёздного зала нового планетария запланировано на 4 ноября текущего года. Его купол составит в диаметре 37 метров, в то время как у ближайшего конкурента из Японии — 35 метров, а диаметр действующего петербургского планетария — 16 метров.

Кроме самого планетария, в газгольдере разместится выставочная галерея, смотровая площадка под куполом, демонстрационные залы и зона технологий виртуальной реальности. В соседнем заводском здании появятся лаборатории по принципу «науки за стеклом», лекционные залы, мастерские, технические клубы. Третье здание отвели под музей. Лаборатории откроются в январе 2018 года, а музей — в начале 2019 года.

Читайте также: Самый большой в мире планетарий откроют в Петербурге в старом газгольдере

Появление нового планетария, помимо чисто развлекательных целей, очевидно, будет способствовать развитию интереса молодежи к астрономии, изучению космического пространства и полётам в космос. Что особенно актуально в год 60-летия начала космической эры, открытой 4 октября 1957 года запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.

И на этом фоне еще большее недоумение вызывает пренебрежение к памяти тех, благодаря кому наша страна обрела статус первой космической державы.

В частности, справедливое недовольство горожан вызывает неудовлетворительное состояние памятника Константину Эдуардовичу Циолковскому на углу улицы его имени и набережной Обводного канала. Открытый всего 12 лет назад, памятник уже требует ремонта. Его основание покрылось сколами и выбоинами, а с их устранением никто не торопится. Между тем 17 сентября как раз исполнилось 160 лет со дня рождения великого ученого, инженера и изобретателя, создавшего теоретическую основу космонавтики.

К сожалению, пренебрежение памятью о людях, которым всё человечество, и Россия прежде всего, обязаны прорывом в космос, становится тенденцией в Петербурге. 21 сентября стало известно, что власти города сняли статус охраняемого государством здания с корпуса бывшего завода «Вулкан», где, по данным градозащитников и историков космоса, в 1955 году проходил постдипломную практику первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Причем не помогли остановить это решение даже обращения к чиновникам учёных в космической сфере и руководителей профильных общественных организаций.

Читайте также: Петербург отказался охранять здание, где работал Гагарин

Теперь здание, на фасаде которого установлена мемориальная доска в честь Гагарина, может быть перестроено и изменено так, как это заблагорассудится его частному собственнику.

Стальной ледокол, катамаран из пластика и буксир с джойстиком

На уходящей неделе Санкт-Петербург в очередной раз подтвердил свой статус столицы отечественного судостроения. Практически каждый месяц на Петербургских верфях закладывают, спускают на воду или передают заказчикам новые большие и малые гражданские суда, военные корабли и подводные лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Балтийском заводе 22 сентября был торжественно спущен на воду атомный ледокол «Сибирь». Это второе судно проекта 22 220, которое должно вступить в строй вслед за головным атомоходом «Арктика», который строится здесь же, на верфи Балтзавода. Вслед за «Сибирью» будет построен аналогичный ледокол «Урал».

Анна Горохова ИА REGNUM Атомный ледокол «Сибирь»

Читайте также: Атомный ледокол «Сибирь» спущен на воду на Балтзаводе в Петербурге

Напомним, что минувшим летом стало известно о скандальном переносе сроков сдачи «Арктики» на два года вправо в связи с неготовностью мощнейших турбин, которые приводят в движение атомоход. Это произошло из-за разрыва производственных связей с Украиной и потребовало срочного создания испытательного стенда для таких турбин на Кировском заводе в Петербурге.

В день спуска на воду «Сибири» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что строительство «Арктики» вышло на решающую стадию. На Балтийский завод доставлена первая турбина для нового ледокола, а вторая турбина будет доставлена в конце 2017 года. Таким образом, несмотря на серьезные объективные трудности, судостроители Петербурга выполнят программу по обеспечению Северного морского пути новым современным ледокольным флотом.

Читайте также: Испытания новейшего ледокола «Арктика» начнутся в 2018 году

Одновременно в Петербурге строятся пусть и не столь большие, но не менее нужные суда для обеспечения гражданских перевозок. 20 сентября на Неве состоялась презентация пассажирского катамарана «Грифон» проекта 23 290, построенного из углепластика на Средне-Невском судостроительном заводе. Создание необычного и уникального для России судна стало результатом сотрудничества ОСК и корпорации «Роснано».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский катамаран «Грифон»

Катамаран предназначен для перевозки 150 пассажиров на реках и в прибрежной морской зоне. Он был спроектирован специально для доставки туристов с больших круизных лайнеров, заходящих в Петербург, но может использоваться и для доставки вахтовиков на объекты в шельфовой зоне, и для перевозки грузов.

Читайте также: Пассажирский катамаран из композитов Чубайса представили в Петербурге

Наконец, вишенкой на торте в недельной хронике петербургских верфей стал спуск на воду на судостроительном предприятии «Пелла» 22 сентября рейдового буксира проекта 04690 «БУК-2190» для ВМФ России. Он стал вторым по счету судном данного проекта, и после прохождения буксир будет введен в состав Черноморского Флота.

«Главная особенность нового буксира — высокая маневренность и управление маневрированием при помощи джойстика из ходовой рубки», — отметили в пресс-службе ВМФ России.

…А тем временем на этой неделе совсем недавно построенная на Адмиралтейских верфях в Петербурге подлодка «Великий Новгород» нанесла очередной ракетный удар из Средиземного моря по объектам международных террористов в Сирии.