Кабул, 24 сентября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В одном из районов Кабула прогремел взрыв. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает агентство Pajhwok.

U.S. Marine Corps Взрыв

Сообщается, что террорист привел в действие взрывное устройство в одном из районов Кабула.

По предварительным данным, целью террориста был конвой сил военного блока НАТО.

Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Отвественность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

Согласно данным ООН, за первое полугодие 2017 года жертвами взрывов в Афганистане стали 252 человека, ещё 295 человек получили ранения.