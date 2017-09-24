Никосия, 24 сентября, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Во время встречи в Нью-Йорке, 22 сентября, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН министры также пришли к общему выводу о том, что «присутствие миротворческой миссии ООН на территории острова является необходимым, пока часть его территории остается нелегально оккупированной Турцией».

Golbez Разделённый Кипр

В совместном коммюнике, опубликованном после встречи, Иоаннис Касулидис, Никос Кодзиас и Самех Шукри вновь подтвердили, помимо прочего, «свою непоколебимую поддержку усилий правительства Республики Кипр в поисках всеобъемлющего урегулирования кипрского конфликта, которые должны привести к объединению острова в жизнеспособное, функционирующее государство в соответствии с решениями Совбеза ООН и нормами международного права без устаревших механизмов обеспечения безопасности, которые допускают право на военную интервенцию со стороны иностранного государства, и без иностранных войск».

Стоит отметить, что сложившийся трехсторонний союз Кипра, Греции и Египта и раньше эффективно использовался с целью давления на Турцию. Особенно это касается области энергетики. В ноябре 2014 года, в разгар спора между правительствами Кипра, Греции и Турции относительно месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра, ситуация значительно изменилась в пользу первых с выходом на арену Египта, государства, обладающего гораздо более внушительной военной мощью, чем Греция и Кипр. Египетское правительство существенно нуждается в энергоносителях. Учитывая, что страна не в состоянии покрыть свой спрос, выходом из ситуации стала договоренность с Кипром и Грецией о получении нефти и газа с месторождений в экономических водах Кипра, что, в свою очередь, значительно ослабило позиции Турции.

«Этот трехсторонний механизм взаимных консультаций, который был запущен 5 лет назад в Нью-Йорке, еще раз подтверждает взаимные обязательства трех государств сотрудничать и содействовать безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье, и значительно упрощает взаимодействие в этом отношении», — отмечается в коммюнике.

Министры иностранных дел также отметили прогресс в имплементации проектов на приоритетных направлениях, достигнутый в ходе предыдущих трехсторонних саммитов, в частности в сфере энергетики, сельского хозяйства, морского транспорта, туризма, торговли и инвестиций.

Касулидис, Кодзиас и Шукри также заявили о своем намерении продолжать взаимодействие в перечисленных сферах в преддверии нового трехстороннего саммита, который пройдет в Никосии 21 ноября 2017 года.

Напомним также, что 22 сентября в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН президент Республики Кипр Никос Анастасиадис официально заявил о своем намерении возобновить переговоры по объединению острова. На данный момент известно, что наиболее спорными вопросами, стоящим на пути объединения острова, остаются вопросы гарантий безопасности и присутствия на территории Кипра турецких войск. Какую роль сыграет возобновление трехсторонних консультаций в разрешении кипрского вопроса на этот раз — остается вопросом времени.