Киев, 25 сентября, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Петр Порошенко в разговоре о новом приватизационном законе вновь подчеркивает, что российские компании к приватизации допущены быть не должны. Не факт, что они бы на это согласились, но зато их недопуск дает возможность продать остатки крупной госсобственности, что называется, по символической цене. Между тем своей очереди к приватизации — больше похожей на распродажу — ждут серьезные объекты, работающие в нерегулированных отраслях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

На неудачи указывает вице-премьер Степан Кубив:

«Ни для кого не секрет, что приватизация идет не теми темпами, как мы себе представляли. Начиная с 2015 года мы приватизировали 48 предприятий на общую сумму 3,6 млрд грн., при том что план поступлений от приватизации в год — 17 млрд грн.», — констатирует он получение 3,6 млрд вместо запланированного 51 млрд за указанный период.

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