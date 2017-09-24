Москва, 24 сентября, 2017, 11:55 — ИА Регнум. В одном из ресторанов Москвы посетитель устроил стрельбу. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщают столичные СМИ.

Vladimir Antoshin Травматический пистолет

Сообщается, что в ресторане на Малой Сухаревской площади произошел конфликт между двумя посетителями. Мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в своего оппонента.

Пострадавший получил ранения в руку и ногу. Стрелявший и его знакомый были задержаны и доставлены в отделение полиции для разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.