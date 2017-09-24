Екатеринбург, 24 сентября, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В России после единого дня голосования 10 сентября набирают обороты обсуждения предстоящей президентской кампании 2018 года. Несколько топовых телеграмм-каналов 24 сентября отметились записью об инсайде от тех, «кто в курилке не может держать язык за зубами»: обсуждаются кандидатуры технических кандидатов на пост главы государства, которого гражданам России предстоит избрать в грядущем марте. Среди претендентов на пост президента называется и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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Конкретизируем: в сообщении говорится о том, в аппарате президента РФ сейчас на полном серьезе подбирают политтехнологов для ведения кампаний технических кандидатов. Якобы претендентами станут Ксения Собчак, Борис Якеменко, Дмитрий Гудков, Евгений Ройзман.

При этом якобы Мария Баронова возглавит штаб Бориса Якеменко, Кристина Потупчик — штаб Ксении Собчак, а «яблочник» Максим Кац станет технологом Дмитрия Гудкова. На место главы штаба Евгения Ройзмана якобы рассматривается несколько кандидатов, в том числе Екатерина Винокурова, ставшая известной после митинга против реновации в Москве.

Уральцев, безусловно, заинтересовало будущее мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который не прошел муниципальный фильтр на минувших губернаторских выборах. Равно как и других кандидатов, о которых вещает инсайд.

Уральский политолог Александр Устинов полагает, что данный инсайд крайне сомнителен и увидеть всех указанных политиков на выборах маловероятно.

«В лучшем случае в списке претендентов мы увидим кого-то одного из названных кандидатов, но и это, я полагаю, сомнительно. Ксения Собчак может быть интересна лишь как инструмент подогревания интереса к выборам, но добиться этого от неё можно и без её участия в президентской гонке. Вброс о Борисе Якеменко скорей всего сделан затем, чтобы лишний раз компрометировать его брата. После того, как выборы губернатора Свердловской области закончились, информация о возможном участии Евгения Ройзмана в президентской гонке внезапно пропала. Возможно, что все эти вбросы делались, как обманная приманка для самого Ройзмана. После его призыва бойкотировать губернаторские выборы, шансы его стать участником президентской гонке очень малы. Опять же, если Дмитрий Гудков идёт на президентские выборы якобы для стравливания с Навальным, то зачем тогда нужен Ройзман в этом списке? Впрочем, если рассматривать итоги муниципальных выборов в Москве, то у Гудкова в указанном списке самые большие шансы на попадание в число участников президентской кампании», — говорит эксперт.

Что касается механизма подбора политтехнологов, то по мнению Александра Устинова он интересен лишь создателям инсайда и выглядит мягко говоря бредово.

«Если кандидата напрямую с аппаратом президента согласовали, то спойлеру могут позволить самостоятельно выбрать себе технологов, но истинных наблюдателей за кандидатом из аппарата президента вслух не называют, ибо «истинное дао нельзя высказать словами», — итожит политолог Александр Устинов.

Впрочем, так называемые «технологи» не торопятся опровергать накатившиеся слухи. Исключением можно назвать лишь представителя «Яблока» Максима Каца.

«Вчера с интересом узнал, что, оказывается, мне предлагали стать начальником штаба Ксении Собчак, а я отказался. Эту новость каким-то инсайдом получил Varlamov.ru, почему-то не спросив меня, — пишет в своем «Живом Журнале» Максим Кац. — Мне никто не предлагал этой должности. Однако до меня доходили слухи, что такое предложение может поступить. У всех этих слухов есть одна проблема: все они исходят из одного места, из администрации президента. Туда внезапно все стали ходить и обсуждать разнообразные варианты, а потом передавать услышанное мне. Задача стоит сложная: привлечь внимание граждан к выборам президента, при этом случайно не поставить под угрозу победу Владимира Путина в первом туре. Потому обсуждаются самые разные варианты».

Что касается кандидатов в президенты, то из них не отрицают возможности выдвижения своей кандидатуры Ксения Собчак и Дмитрий Якеменко. А заявленный Дмитрий Гудков по информации «Ведомостей» нацелился на выборы мэра Москвы в сентябре 2018 года.