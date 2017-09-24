Калуга, 24 сентября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В 2017 году диагноз «отравление грибами» поставлен 4 калужанам. Один из случаев заболевания ботулизмом закончился летальным исходом. Об этом 24 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Гриб

По информации ведомства, ежегодно в Российской Федерации государственной санитарно-эпидемиологической службой регистрируется 2−3 тысячи случаев отравлений грибами. Не все они заканчиваются выздоровлением.

В частности, грибной сезон 1999 года унес с собой жизни 7 калужан, в 2007 году в больницу с отравлением грибами попало 18 человек, в 2011 году случилось 2 летальных исхода.

Чаще всего отравления возникают при неправильной идентификации во время сборе грибов или их приобретении у случайных лиц, а также несоблюдение правил кулинарной обработки условно съедобных грибов.

При появлении первых признаков отравления грибами Роспотребнадзор советует немедленно вызвать скорую медицинскую помощь и ни в коем случае не отказываться от госпитализации. С первой секунды должно действовать «правило золотого времени»: чем быстрее будет оказана специализированная медицинская помощь, тем больше шансов спасти жизнь больного. Перед приездом скорой нужно выпить как можно больше теплой воды.

Напомним, в 2016 году в Калужской области медиками официально было зафиксировано 12 случаев отравления грибами. Среди пострадавших были дети. Случаи интоксикации грибами зафиксированы в Калуге, поселках Бетлица и Кремёнки. Так, в Бетлице после употребления грибов отравилась компания из трёх человек, один мужчина скончался. Кроме того, в сентябре 2016 года в областной больнице после употребления несъедобных грибов скончалась 40-летняя женщина.