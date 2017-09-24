Барнаул, 25 сентября, 2017, 01:54 — ИА Регнум. В преддверии президентских выборов 2018 года Владимир Путин поручил правительству обеспечить видеотрансляцию с избирательных участков. В ходе онлайн-трансляции в интернете можно будет увидеть само голосование, подсчёт голосов на участках и работу территориальных избирательных комиссий. Перспективы проекта анализирует редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Реализация видеонаблюдения на избирательных участках, включая трансляцию, сбор и хранение записанного материала, обойдётся федеральному бюджету немногим более чем в 2 млрд 800 млн рублей. Единственным поставщиком указанных услуг президент поручил назначить «Ростелеком».

Впервые видеотрансляция на президентских выборах велась в марте 2012 года и обошлась бюджету более чем в 13 млрд рублей. Трансляция обеспечивалась также «Ростелекомом», где поясняют принцип установки оборудования на участках, который не должен вести за собой нарушений тайны голосования.

В условиях, когда о легитимности выборов говорится так много, способна ли данная мера устранить проблему? По мнению доктора исторических наук, председателя Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрия Чернышова, — нет. Сделать фальсификацию результатов более сложной задачей с помощью предложенного способа теоретически можно (да и то без гарантии), но повысить легитимность избирательного процесса — вряд ли, считает профессор. Гораздо более важным он считает помнить о соответствии процедуры выборов её предназначению и Конституции.

Однако все ли так однозначно? Читайте в статье: Под прицелом видеокамер: выборы должны быть, а не казаться легитимными

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