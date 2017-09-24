Владивосток, 24 сентября, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Охотнадзор Приморья к «Дню тигра» получил 15 единиц новой техники для борьбы с браконьерами. Колонна из 10 автомобилей и 5 квадроциклов прошла во главе праздничной колонны во время карнавального шествия во Владивостоке. Как сообщает ТАСС, после праздника вся техника будет направлена в различные районы края.

Wilma Verburg Амурская тигрица с тигренком

По словам пресс-секретаря Дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр» Альбины Кабалик, ключи от техники, передаваемой охотнадзору Приморского края, инспекторам охотнадзора вручил помощник президента РФ — начальник Контрольного управления президента РФ Константин Чуйченко.

Новая техника будет использоваться для патрулирования охотничьих угодий и проведения антибраконьерских рейдов. На все машины нанесены изображения хозяина тайги — амурского тигра, а также опознавательные знаки службы, отвечающей за соблюдение порядка и законов охоты в ареале обитания амурского тигра.

В рамках карнавального шествия около 10 тыс. человек в костюмах тигров и леопардов или с обязательной черно — оранжевой символикой праздника прошли по главным улицам Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия, нацеленные на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения популяции амурских тигров, проводятся во Владивостоке уже в 18-й раз.

Свое приветствие организаторам участникам и гостям международного фестиваля «День тигра» направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Важно, что находившийся на грани исчезновения амурский тигр взят под охрану государства, и благодаря усилиям зоологов, егерей, волонтёров, многих неравнодушных защитников дикой природы сегодня его численность возрастает», — отметил президент.

Глава государства уверен, что в обществе формируется бережное отношение к хищнику, который, «несмотря на свою силу и мощь, остро нуждается в нашей заботе».