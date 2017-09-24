Вашингтон, 24 сентября, 2017, 11:13 — ИА Регнум. С космодрома «Вандерберг» (США, штат Калифорния) произведён успешный старт ракеты-носителя Atlas V с секретным спутником-разведчиком. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает компания United Launch Alliance (ULA).

U.S. Air Force Спутник

Сообщается, что старт ракеты с миссией NROL-42 состоялся в 8:50 по московскому времени.

Напомним, первоначально старт планировался на 22 сентября, однако в процессе подготовки была обнаружена критическая неисправность. Оказалось, что одна из батарей стартового ускорителя ракеты-носителя неисправна.