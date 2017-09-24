Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шэфер (США) провели 22−23 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым, а затем присутствовали на состоявшихся переговорах между ними. К сопредседателям присоединился личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

twitter.com/tbalayan Сопредседатели Минской группы ОБСЕ главой МИД Армении

По результатам встреч посредники распространили заявление, в котором отмечается, что основной целю консультаций было обсуждение текущей ситуацию в зоне конфликта, изучение путей активизации переговорного процесса и подготовка к предстоящему саммиту между президентами Армении и Азербайджана.

«Сопредседатели ожидают, что встреча на высшем уровне будет способствовать укреплению доверия и политической воли между сторонами в поиске компромиссных решений по оставшимся ключевым вопросам урегулирования. Министры выразили готовность сотрудничать с сопредседателями в подготовке успешного саммита в ближайшем будущем», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

В нём также отмечается, что сопредседатели также встретились с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтманом, чтобы обсудить ситуацию на местах, а также последние события в мирном процессе и проинформировать их о подготовке следующей встречи на высшем уровне.

Уточняется, что сопредседатели намерены посетить в регион в начале октября.