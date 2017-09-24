Мурманск, 24 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) завершил выполнение поставленных задач в районе архипелага Новосибирские острова и взял курс на запад. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота сегодня, 24 сентября.

Пресс-служба Северного флота Учебная высадка десанта арктических мотострелков СФ на остров Котельный

Корабли и суда, разделившись на две группы, поочередно покинули рейд острова Котельный и вышли в море Лаптевых. Через несколько дней они приступят к проходу пролива Вилькицкого.

Накануне большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» обеспечили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. В ходе операции арктическая мотострелковая бригада Северного флота отработала захват и удержание берегового плацдарма с боевой стрельбой из автоматического оружия и гранатометов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота начался 10 августа с выхода из главной базы флота — Североморска. Он стал шестым по счету походом по морям Северного Ледовитого океана в современной истории Северного флота. Основная цель похода — обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

В составе отряда СФ — большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.

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За время похода североморцы уже приняли участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта в Арктике, совершили высадку морского десанта на бронетехнике на самую северную материковую часть Евразии — мыс Челюскин, а также провели учение разнородных сил по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике, с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.