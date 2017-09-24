Мадрид, 24 сентября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. «Механизм российского вмешательства пронизывает каталонский кризис», — сообщает газета El País, которая указывает, что «глобальная сеть, действующая в пользу Трампа и Брексита, теперь посвящена Испании».

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Корреспондент издания Давид Аландете представляет 23 сентября на страницах СМИ плоды своих глубоких аналитических трудов по выявлению степени участия «русских хакеров» в создании ситуации, при которой пиренейское королевство может, как максимум, распасться на несколько удельных княжеств, а как минимум — лишиться самой своей прибыльной территории — Каталонии, чье население составляет около 16% от общеиспанского и создает порядка 20% внутреннего валового продукта страны.

По мнению автора, «в Каталонии был запущен и действует с успехом тот же механизм фейковых новостей, от которого пострадала Великобритания (референдум о выходе из ЕС — прим. ИА REGNUM ), который ослабил Соединенные Штаты и Европейский Союз».

Аналитик утверждает, что «после того, как Кремль провел тайные кампании в пользу Марин Ле Пен во Франции и немецких ультраправых (имеется в виду «Альтернатива для Германии», имеющая возможность получить места в бундестаге по итогам выборов, которые состоятся 24 сентября — прим. ИА REGNUM ), в Москве увидели еще одну возможность расшатать ЕС, нанеся удар по целостности Испании».

Джулиан Ассанж и легион ботов — вот ключи, с помощью которых Москва открывает потайные двери каталонского сознания, вбивая в него необходимость отделиться от Испании, считает автор, обращающий внимание, что «миллионы автоматизированных профилей в соцсетях могут прикосновением к одной кнопке превратить ложь в общую тенденцию, повторив фейк бесчисленное количество раз». Особое, но вспомогательное место он отводит телеканалу RT на испанском языке. Это электронное СМИ, по мнению Давида Аландете, «намеренно дает неправильные заголовки к своим новостям, сбивая с толку каталонцев» и отклоняя их от пути истинного. За период с 28 августа, по подсчетам аналитика, RT выдал 42 новости о каталонском кризисе, имеющих заголовки неверной направленности, такие, например, как «ЕС будет уважать независимость Каталонии, но ей придется пройти процесс присоединения к Сообществу».

RT вообще специализируется «на трансляции мнения российского правительства о ситуации в Сирии, Северной Корее или относительно президентства Дональда Трампа, и мнение других источников его не интересует».