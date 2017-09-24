Барнаул, 25 сентября, 2017, 01:09 — ИА Регнум. В ситуации, когда доступ интернет-провайдера в многоквартирный дом определяет управляющая компания и ТСЖ (что в основном и происходит в России), подключение к услугам того или иного оператора не дает уверенности в качестве связи. Известно, что не всегда причиной является плохое соединение как таковое. О преградах на пути здоровой конкуренции пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

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Иркутский филиал «Ростелекома» в споре с управляющей компанией, пытавшейся брать плату за размещение оборудования в многоквартирных домах, смог добиться победы в Верховном суде, получив подтверждение своего права размещать оборудование связи в таких домах безвозмездно. «Ростелеком» указывал, помимо прочего, на неосновательное обогащение управляющей компании за счет оператора связи.

«Наличие договоров об оказании услуг связи с гражданами является достаточным основанием для размещения на общем имуществе многоквартирного дома необходимого оборудования без взимания за это дополнительной платы», — говорится в акте Верховного суда.

По словам пресс-секретаря алтайского филиала «Ростелеком» Елены Мозговой, острая проблема с размещением абонентского оборудования актуальна не только для местных, но и для федеральных операторов. Судебное решение тем не менее позволит снизить число преград перед здоровой конкуренцией: стоимость услуг связи не будет зависеть от условий размещения оборудования, выдвигаемых управляющими компаниями.

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