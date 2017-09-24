Вашингтон, 24 сентября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил своего однопартийца, сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна в обмане избирателей. Об этом глава государства написал сегодня, 24 сентября, на своей странице в Twitter.

DonkeyHotey Джон Маккейн

Трамп крайне недоволен тем, что Маккейн не поддержал очередной план администрации по реформе здравоохранения.

Напомним, реформа здравоохранения — одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Он обещал отменить реформу здравоохранения предыдущего президента США Барака Обамы (так называемую Obamacare) и придумать ей какую-то альтернативу. Ни то, ни другое пока так и не реализовано.

Маккейн ещё в период предвыборной кампании высказывался против Трампа, а когда тот победил, Маккейн стал неформальным лидером оппозиции новой администрации внутри Республиканской партии.

После прихода к власти Трамп несколько раз пытался отменить Obamacare, и его администрация предлагала варианты альтернативной реформы здравоохранения. Однако все эти попытки были заблокированы Конгрессом. Сейчас Белый дом готовит новую реформу, и при нынешнем раскладе сил в Конгрессе голос Маккейна может стать решающим.

Однако одиозный сенатор-русофоб выступил против очередной попытки отменить Obamacare. При этом у Белого дома поджимает время — после 30 сентября, когда в США заканчивается очередной финансовый год, ряд положений Obamacare станет невозможно отменить простым большинством голосов в сенате Конгресса, а квалифицированного большинства у республиканцев не набирается даже с голосом Маккейна.

«Демократы, насмехаясь, говорят, что у Маккейна был «момент смелости». Скажите это людям в Аризоне, которых обманули», — написал Трамп в ответ на демарш Маккейна.