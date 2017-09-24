Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш выразил поддержку межсирийским мирным переговорам в Астане (Казахстан). Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, в ходе встречи с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Mfa.kz Межсирийские переговоры в Астане

«Полностью поддерживаем астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время», — сказал Гутерриш.

В данной встрече также принимал участие специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

Также генсек ООН передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, межсирийские мирные переговоры в Астане стали единственной реальной переговорной площадкой, на которой удалось заставить отдельные группировки так называемой сирийской оппозиции сесть за стал переговоров и не выдвигать невыполнимых условий.