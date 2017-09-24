Токио, 24 сентября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Власти Японии рассматривают возможность развёртывания американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на побережье Японского архипелага для защиты от северокорейских ракет. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Asahi.

U.S. Navy Система ПРО Aegis Ashore

Сообщается, что японские власти в связи с продолжающимися северокорейскими баллистическими и ядерными испытаниями рассматривают возможность закупки и развертывания американских систем ПРО Aegis Ashore.

По мнению военных специалистов, для того, чтобы зонтик ПРО «накрыл» Японию, достаточно разместить элементы системы на двух военных базах на побережье Японского моря.

По предварительным оценкам, стоимость этих систем обойдётся Японии в 80 млрд иен.

Если принципиальное решение будет принято, то развернуть системы ПРО и привести их в боевую готовность можно будет не ранее 2023 года.