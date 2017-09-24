Вашингтон, 24 сентября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Свой комментарий он опубликовал сегодня, 24 сентября, на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, весьма нелестно отозвался об американском президенте.

В частности, северокорейский дипломат назвал Трампа «психически невменяемым человеком, мегаломаном». Ли Ён Хо отметил, что Трамп «превратил Белый дом в шумную рыночную площадку, на которой щёлкают счёты».

«Трамп привык к угрозам, обманам, а сегодня в его руках ядерная кнопка — вот угроза мировой безопасности», — подчеркнул глава МИД КНДР.

Хо также сказал, что «слова, которые вылетели из его (Трампа — ИА REGNUM ) рта, будут сопряжены с тяжёлыми последствиями».

На это Трамп ответил:

«Только что послушал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН, если он продолжит повторять мысли маленького «человека-ракеты», долго они не протянут!»

Стоит отметить, что столь гневное выступление главы МИД КНДР в ООН вызвано выступлением самого Трампа на 72-й сессии Всемирной организации.

Так, 19 сентября Трамп с трибуны ООН заявил, что Северная Корея будет уничтожена, если не прекратит разрабатывать ядерное оружие.