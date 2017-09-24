Санкт-Петербург, 24 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 11 сентября генералы Корнилов, Лукомский и другие участники мятежа Корнилова, в числе 25 человек, содержавшиеся под арестом в Могилеве, переведены сегодня в 3 часа утра в г. Быхов. По сообщениям газет, арестованные ехали почти без охраны и сразу же смешались с другими, дружественными к ним, офицерами. На карауле стояли текинцы и георгиевцы, т. е. сами корниловские войска.

Уильям Хогарт. Карьера мота. В тюрьме. 1735

На месте арестанты устроились с полной свободой и большим комфортом. Корнилов и другие принимают посетителей без всякого надзора. Связь с внешним миром налажена, у заключенных есть даже пишущая машинка («для подачи прошений»).

В последующие дни в городе постоянно находилась масса пьяных корниловских солдат с винтовками. Один из офицеров даже явился на заседание местного Исполкома Советов и грозил, что Советы будут разгромлены и солдаты в городе устроят погром. Также в Быхов переведена польская дивизия контрреволюционного состава, ведущая погромную агитацию против Керенского и за Корнилова.

Временное Правительство утвердило 2-ю часть положения о выборах в Учредительное Собрание.

На заседание Бюро ВЦИК прибыли два представителя Финляндской социал-демократии, которые ознакомили Бюро с точкой зрения партии на сущность возможного соглашения между Россией и Финляндией. Бюро вынесло резолюцию:

«Приветствуя предложение Финляндской с.-д. об образовании общей с ВЦИК комиссии для совместного изыскания путей улаживания конфликта между Финляндией и Россией, ВЦИК постановляет избрать со своей стороны в эту комиссию 3-х представителей».

На заседании Петросовета Лашевич от фракции большевиков выступает с внеочередным заявлением и оглашает резолюцию по поводу самосудов солдат над офицерами, в которой осуждает самосуд, но ответственность за него перекладывает на контрреволюционные настроения правительства и офицерства. Представители других фракций выступают с протестами против мотивировочной части резолюции.

В ответном слове Лашевич говорит, что правительство своей политикой, всеми репрессивными мерами довело солдат до озлобления, которое вызвало самосуды. Далее докладчик делает разоблачения относительно Корнилова: из его слов вытекает, что в корниловскую авантюру несомненно был замешан Савинков и Филоненко, а также и Керенский; что с их ведома был вызван 3-й кавалерийский корпус не только для усмирения большевиков, но и для разгона Совета. В результате бурных прений резолюция о самосудах передается в комиссию, куда выбрано по одному представителю от фракций.

На солдатском митинге

Каменев выступает с докладом о Демократическом Совещании:

«Демократическое Совещание созывается ВЦИК для решения вопроса об организации власти. Совершенно определенно, таким образом, указывается, что ВЦИК один не в силах разрешить этот кризис власти. Для разрешения этого кризиса понадобилась демократия всей страны…

Чем, собственно, вызван этот кризис власти? — Говорят, — Корниловым, — но это не ответ. Немало у нас было кризисов, и через ряд кризисов мы дожили до такого, что ВЦИК не в состоянии ликвидировать его один…

Заговор Корнилова — был всероссийским заговором всей контрреволюционной буржуазии. Кто виноват в том, что революционная демократия оказалась бессильной предупредить этот заговор, — виновата сама революционная демократия, которая доверила власть нынешнему Временному Правительству.

Правда, оно объявило республику, но оно это сделало под давлением, и до сих пор среди членов Временного Правительства имеются люди, заведомые противники республики. Нынешнее Временное Правительство до сих пор не может в себе найти мужества, чтобы наложить руку на очаг контрреволюции — Госдуму и Госсовет.

Так обстоит дело в области политической; но еще хуже дело обстоит в других областях. В аграрной ничего не сделано для перехода земли в руки трудящихся. Мы знаем заявление Чернова, его разоблачения после того как он ушел из рядов Временного Правительства. Мы знаем, что проведению его программы в жизнь систематически препятствовали…

На Московском Совещании демократия в лице Чхеидзе заявила о недопустимости повышения цен на хлеб — через две недели цены на хлеб были повышены на 100 процентов. Так обстоит дело в области экономической. Если мы обратимся в область финансовую, то мы не увидим ни налогов на капиталы, ни налогов вообще на имущие классы — и тут ничего не сделано…

Чем же было занято Временное Правительство, почему оно не удосужилось провести спасительные меры? Мы знаем, что главное внимание Временного Правительства до корниловского заговора было обращено на обсуждение докладных записок генерала Корнилова…

Мы допустили буржуазию к государственной власти, и она направила весь аппарат против солдат, против рабочих. Вот результаты коалиционной политики… Вопрос сейчас в том, в чьих руках будет этот аппарат власти. Коалиция дала полное банкротство. Мы по своему доверию отдали самые важные посты в руки людей, которые нас предали…

Есть все данные утверждать, что Керенский замешан в авантюре Корнилова… Я Керенскому не верю, но не в этом дело. Дело в том, что власть не должна быть единоличной; это недопустимо. Вы сняли свой контроль с правительства, которое даже в назначении чиновников руководствуется неизвестно какими мотивами. Пример: Алексеев, Пальчинский… Времени нам осталось немного для спасения России. Если мы хотим спасти Россию, мы должны сказать, что власть должна находиться в наших собственных руках — Советов С., Р. и Кр. Депутатов. Не буржуазия и не единоличные правители…

Что касается программы, то вот она в немногих словах. В ней обязательно должны быть следующие 4 пункта: 1) немедленное предложение мира со стороны России всем воюющим державам на основе формулы «мир без аннексий и контрибуций», 2) Правительство должно заявить об отмене частной собственности на землю, с тем, чтобы земля эта перешла в распоряжение земельных комитетов до Учредительного Собрания, 3) Правительство должно немедленно ввести рабочий контроль над промышленностью, 4) огромную часть налогов возложить на имущие классы».

4 Президиум 1-го Всероссийского съезда Совета рабочих и солдатских депутатов. М. И. Скобелев, Н. С. Чхеидзе, Г. В. Плеханов, И. И. церетели

Дан выступает с речью в защиту коалиции, приводит доводы, уже приводившиеся на первом Съезде Советов: о незначительности рабочего класса в России, о том, что крестьянство не социалистично, что вообще Россия страна отсталая в капиталистическом отношении. Оглашает в этом духе резолюцию.

Троцкий (появление его встречается бурными аплодисментами):

«Дан говорит нам, что русская революция должна пробиваться через великие трудности, которых не знала ни одна революция. Но чем больше перед нами стоит трудностей, тем радикальнее должны быть употребляемые средства, а мы 7 месяцев не имеем даже Учредительного Собрания, чего не было ни в одной революции. Нам говорят, что мы не считаемся с трудностями и переоцениваем значение рабочих масс, а я хочу вам напомнить заседание Петроградского Совета 3-го мая, когда вам представлялись вновь испеченные министры-социалисты; вы помните тот восторг, который вызвало их появление в Совете, и лишь небольшая тогда группа большевиков подвергла критике планы Скобелева и Чернова, которым мы предсказали, что кадеты и другие представители цензовых элементов не дадут осуществить их программу как земельную, так и рабочую. Мы оказались правыми, и иначе, как политическими банкротами, я этих министров назвать не могу…

Здесь Дан ссылается на Западную Европу, но там ведь не было никогда такого политического положения, которое имеет теперь русская республика… Есть два пути: один путь — при помощи смертной казни и других репрессивных мер создать боеспособность армии и задушить революцию, и другой путь — удовлетворения запросов широких масс…

Мы говорили на Всероссийском Съезде Советов, что наступление русской армии внесёт колоссальную разруху в наши войска, и вместо наступления мы будем иметь отступление, потерю новых кусков земель, разгром нашей революции. Нам напоминали здесь дни 3—5 июля, но для оценки момента есть один критерий, — это посмотреть, как масса отзывается на событие. Плохи те политики, которые теряют массы, как меньшевики и с.-р., мы же всегда были с народом и в народе. И с кем теперь пролетариат — с нами ли, посаженными в тюрьмы за измену, или с Церетели и Данами, разоружавшими народ, разоружавшими солдат и рабочих. (Дружные аплодисменты, крик с места: а кто их вызвал?)

Мне кричат, — кто их вызвал, я отвечаю на это, — их вызвала политика коалиции. Что требовали массы 3—5 июля; они говорили: не идите на коалиции с милюковцами и гучковцами, а обратите взоры на нас и с нами заключайте коалицию. Нам говорят, что наша программа несбыточна, что мы мешаем работать, но разве мы Чернову запрещали проведение земельных проектов во Временном Правительстве… И разве по нашей вине арестованы многие члены земельных комитетов?

Не потому искали коалицию, чтобы спасать Россию, а потому, что иначе нам биржа Англии и Франции не верила. И до тех пор, пока мы вынуждены вести войну на основах империализма, мы имели свое коалиционное правительство, и нужно теперь раз навсегда сказать, что эта война несовместима с русской революцией, и потому-то мы с самого начала говорили, что нужно немедленно кончить войну. И в то время, как мы призывали рабочих других стран порвать со своими правительствами, мы сами вводили в свое правительство Терешенок и Коноваловых…

Как же теперь должна быть создана власть? Власть теперь должна быть такова, чтобы употребить все силы на борьбу с французскими и английскими империалистами… Вы стоите теперь посередине, и вам предлагают, с одной стороны, руку буржуазия, а с другой — пролетариат Петрограда и Москвы. Если вы хотите вместе с передовым рабочим классом наложить узду на буржуазию, то предстоящее Демократическое Совещание должно создать из своей среды демократическую власть солдатских, рабочих к крестьянских масс, и только эта власть способна создать непобедимую Россию».

Агитация среди рабочих

Зейман оглашает резолюцию от фракции эсеров. Собрание принимает резолюцию, оглашенную Каменевым.

Затем выбираются на демократическое совещание: от большевиков — Ленин, Зиновьев и Садовский, от фракции эсеров — Зейман и Болдырев, от меньшевиков — Скворцов.

Бройдо от имени согласительной комиссии оглашает резолюцию «о самосудах». С протестом выступает Троцкий, который настаивает на принятии большевистской резолюции. Голосованием проводится большевистская резолюция; фракция эсеров в голосовании участия не принимает.

Состоялось заседание Петроградского Совета Крестьянских Депутатов. Обсуждался вопрос о посылке делегата на Демократическое Совещание. Решено дать делегату наказ, чтобы в состав правительства не вводились представители цензовых групп, чтобы немедленно была отменена смертная казнь, чтобы немедленно был издан декрет о переходе всей земли крестьянам до Учредительного Собрания. Делегатом на совещание избран большевик Сергеев.

Состоялось экстренное заседание уездного Московского Совета по вопросу о Демократическом Совещании. Принята резолюция, требующая безотлагательного созыва 2-го Съезда Советов и протестующая от лица 60.000 организованных рабочих против полного отсутствия на Демократическом Совещании местных Советов. Резолюция говорит, что ВЦИК не оправдал доверия рабочего класса.

На заседании городской думы Петрограда было принято предложение большевиков о необходимости добиваться, чтобы представители города были наравне с представителями Совета допущены в следственную комиссию по расследованию корниловского мятежа.

ЦК Черноморского флота принял резолюцию, требующую передачи власти Советам.

Казаки

Состоялось чрезвычайное заседание представителей казачьих частей в Петрограде и его окрестностях, созванное советом союза казачьих войск. Обсуждался вопрос об отношении к переживаемому моменту. Собрание с 12 часов дня затянулось до поздней ночи и носило бурный характер.

Председатель собрания Дутов призывал казачество к единению. Большинство выступивших затем ораторов призывало казачество к объединению с демократией. Савинков в своей речи указал, что он совершенно согласен с Корниловым в его целях, но разошелся с ним в средствах и плане. В принятой резолюции подчеркивается, что казачество стоит за демократическую республику и поддерживает правительство. По вопросу о Демократическом Совещании резолюция говорит, что казаки считают его имеющим частный характер.

В Бутырской тюрьме в Москве уже несколько дней объявлена голодовка солдатами нижегородского и серпуховского гарнизонов. Областное бюро Советов послало в тюрьму своих представителей для переговоров.