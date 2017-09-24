Ново-Огарево, Московская область, 24 сентября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Для иностранных граждан, планирующих покупку российских автомобилей, правительство готово предоставить льготные кредиты. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Pictures of Money Автокредит

«Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать — это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке — льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам», — отметил министр.

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Мантуров пояснил, что речь идет о компенсации для иностранных банков кредитов, выданных на приобретение иностранными потребителями продукции отечественного автопрома. На фоне роста экспорта российских автомобилей такая мера должна показать эффективность.

Глава Минпромторга также отметил, что в 2017 году объем экспорта автокомпонентов из России достиг $1 млрд — рекордного показателя. В целом на поддержку автомобильной промышленности в 2018 году правительство выделяет 30 млрд рублей, добавил он.

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