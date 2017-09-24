Ново-Огарево, Московская область, 24 сентября, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Фактическая ставка по ипотеке окажется ниже отметки в 10% до конца 2017 года. Такой прогноз глава Минэкономразвития Максим Орешкин сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

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Как отметил Орешкин, ожидаемый ипотечный бум будет способствовать восстановлению экономики и в целом внесет положительный вклад в экономический рост. В настоящее время фактическая ставка составляет 11%, однако Сбербанк и другие крупные банки уже опустили базовые ставки до однозначных показателей.

«Поэтому я думаю, к концу года уже фактическая выдача окажется ниже 10-процентного уровня. Это в том числе позволит увеличить объемы кредитования», — заявил министр.

Путин в ответ на это предположил, что теперь те, кто собирался брать ипотечный кредит, отложат его до конца года.

«Самые хорошие квартиры разойдутся, если кто ждать будет», — отметил Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на совещании с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны вышла на «траекторию достаточно устойчивого роста». Вместе с тем для достижения темпов, превышающих среднемировые, потребуются дополнительные меры.

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