Краснодар, 24 сентября, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в Краснодаре. Более 90 человек привлечено к тушению магазина «Шинный центр», сообщает 24 сентября пресс-центр ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

23.mchs.gov.ru На пожаре

Сообщение о пожаре на улице Дзержинского поступило в экстренные службы в 00:09 по местному времени (совпадает с московским). По прибытию на место пожарные присвоили возгоранию категорию 1 Бис с угрозой распространения, позже пожару присвоили ранг 3.

Отмечается, что огонь охватил площадь в 700 кв. км. Пожар удалось локализовать в 10:48, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвовали 94 человека, было привлечено 27 единиц техники.