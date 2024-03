Вашингтон, 24 сентября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Американский певец Чарльз Брэдли, выступавший в жанре соул, скончался в возрасте 68 лет. Сообщение о смерти опубликовано на странице певца в Twitter.

Tsui Чарльз Брэдли

«С тяжелым сердцем сообщаем о кончине Чарльза Брэдли. Благодарим всех за мысли и молитвы в это непростое время», — говорится в сообщении.

Чарльз Брэдли родился 5 ноября 1948 года в Гейнсвилле, штат Флорида. Свой творческий путь он начал, выступая в клубах под псевдонимом Black Velvet (Черный Бархат). Позже ему предложил сотрудничество соучредитель фирмы Daptone Records Габриэль Рот.

Первые синглы Брэдли вышли в 2002 году, его первый альбом No Time for Dreaming был записан в 2011 году, второй альбом, Victim of Love, вышел спустя два года. В 2016 году, в период работы над третьим альбомом, Брэдли был поставлен диагноз рак желудка.

Дебютный альбом певца No Time for Dreaming стал лучшим альбомом 2011 года по версии журнала Rolling Stone.