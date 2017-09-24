Хабаровск, 24 сентября, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Тела трех человек были обнаружены при тушении пожара на улице Панфиловцев в Хабаровске. Об этом 24 сентября сообщает пресс-центр главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Tammy Sue Пожар

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило в экстренные службы 23 сентября в 23:58 по местному времени (16:58 мск). Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже.

Пожарным удалось попасть в горящую квартиру по автолестнице. В 00:22 по местному времени пожар был локализован, через 7 минут — ликвидирован. Площадь возгорания составила 5 кв. м, его очаг находился на диване. К тушению пожара привлекли 24 человек и 8 единиц техники.

В помещении спасатели обнаружили тела трех человек, на место также прибыла оперативно-следственная группа. Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

В МЧС напомнили, что неосторожное обращение с огнем является причиной почти 70% бытовых пожаров.