Лондон, 24 сентября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может покинуть свой пост через шесть месяцев. Об этом в заявил представитель лейбористской партии, «теневой» министр по вопросам кампаний и выборов Эндрю Гвинн в интервью The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По мнению парламентария, предстоящий выход Соединенного Королевства из ЕС крайне обострил раскол в консервативной партии. В тот момент, когда перед правительством встанет необходимость принятия серьезных решений по Brexit, возникнет и угроза его распада.

«Оно может распасться через полгода. Кто знает, как отреагируют Тори на счет за Brexit, а если не будет прогресса (в переговорах), они могут выступить против Мэй», — отметил Гвинн.

Политик добавил, что «вопрос Европы» привел консерваторов в полное замешательство. По его словам, независимо от того, с чем Тори вернуться из Брюсселя, для одной группы достигнутое соглашение окажется слишком суровым, а другая воспримет его как полную капитуляцию перед Евросоюзом.

Напомним, выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября глава правительства страны Тереза Мэй опровергла слухи о досрочном выходе Великобритании из состава ЕС. Она отметила, что об этом не может быть и речи, так как процедура будет весьма сложной.

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