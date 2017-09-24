Вашингтон, 24 сентября, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп упрекнул Иран в совместной работе с КНДР и отметил, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном не выполняются. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не очень-то у нас соглашение!» — говорится в сообщении.

При этом американский лидер не уточнил, в чем именно, по его мнению, заключается сотрудничество Тегерана и Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на военном параде в Тегеране была представлена новая баллистическая ракета дальнего радиуса действия «Хорремшехр», получившая название в честь города на юго-западе страны. Командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Амир-Али Хаджизаде заявил, что новая ракета, способная преодолевать до 2 тыс. км, скоро поступит на вооружение.

23 сентября в Иране состоялись успешные испытания новой ракеты. «Хорремшер» может быть оснащена несколькими боеголовками.

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