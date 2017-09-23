Киев, 24 сентября, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Все канадские бизнесмены заинтересованы в работе на территории Украины. Об этом в своем микроблоге сообщил украинский президент Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Встреча Порошенко с канадскими предпринимателями состоялась 23 сентября в рамках его рабочего визита в Канаду. По словам украинского лидера, прежде канадские украинцы совершали инвестиции, чтобы поддержать экономику родной страны, однако теперь в этом заинтересовано все деловое сообщество Канады.

«Сейчас весь канадский бизнес готов прийти на Украину», — написал Порошенко в Twitter.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, канадские бизнесмены получили от Порошенко приглашение посетить Украину. Он также рассказал предпринимателям о проведенных в стране реформах, в числе которых антикоррупционные мероприятия и внедрение электронного декларирования.

Отмечается, что особый интерес к Украине проявили канадские компании, работающие в сфере энергетики, сельского хозяйства, авиастроения, а также оборонном и финансовом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко прибыл в Канаду с двухдневным рабочим визитом. По итогам переговоров с премьер-министром страны Джастином Трюдо украинский лидер заявил, что Киев готов работать с Оттавой по вопросу безвизового режима для украинских граждан.

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