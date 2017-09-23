Анкара, 24 сентября, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Запрос правительства Турции о продлении полномочий вооруженных сил на проведение операций в Сирии и Ираке одобрен парламентом. Срок продления составляет один год, передает агентство Anadolu.

(сс) Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

Голосование о продлении военных операций на территории двух соседних государств состоялось в Великом национальном собрании Турции 23 сентября. Большинство членов парламента одобрили инициативу.

Турецкий парламент одобрил размещение военных и проведение операций за рубежом в октябре 2014 года. Разрешение действовало в течение года, затем было продлено. Срок текущего мандата истекает 30 октября.

Отметим, что парламент Турции продлил полномочия военных за рубежом в преддверии референдума о независимости Иракского Курдистана, который намечен на 25 сентября. Анкара, также как Тегеран и Багдад, выступает против проведения референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября турецкая авиация нанесла очередной удар по территории Ирака, атаковав позиции «Рабочей партии Курдистана». В результате авианалета уничтожены оружейные склады и укрытия курдов.

ВВС Турции, начиная с 2015 года, регулярно атакуют позиции РПК в Ираке. По мнению экспертов, очередные налеты могут демонстрировать Эрбилю военный потенциал в свете предстоящего референдума о суверенитете Иракского Курдистана. Анкара категорически не приемлет независимость Эрбиля в связи с опасениями в том, что такой процесс может повлиять и на турецких курдов.

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