Вашингтон, 24 сентября, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Пентагон выпустил учебное пособие, в котором изложены принципы ведения Россией гибридной войны и способы противодействия ей. Пособие было издано в декабре 2016 года и недавно оказалось в интернете, пишет журнал The National Interest.

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На 68 страницах пособия «Российская война нового поколения» упоминается операция российских военных в Крыму, приводятся данные о технике, которая может быть задействована в асимметричных военных действиях. Также перечислены уязвимые места армии РФ.

Так, изучив действия России в Крыму, авторы пособия утверждают, что Москва делает ставку не на обычную военную победу, а на смену власти путем объединения с местными марионеточными силами. Российская сторона стремится воспользоваться любым рычагом влияния, который имеется в распоряжении, говорится в пособии.

Отмечено также, что российские военные освоили американский подход к использованию пилотируемых и беспилотных сенсорных устройств, позволяющих обнаружить силы противника. Такие системы обеспечивают покрытие поля боя, благодаря им противник уничтожается средствами артиллерии или авиации.

В числе слабых мест российской армии названы низкая мотивация призывников и слабая логистика. Поддержка авиации и артиллерии — мощная, но недостаточно точная.

Электронная боевая техника и средства ПВО и у России, по мнению экспертов США, весьма мощные, однако они сосредоточены в настоящее время в Калининградской области, на Украине и в Сирии. Вместе с тем американским военным рекомендовано тренироваться в условиях электронной войны, когда GPS и радиосвязь доступны с перебоями.