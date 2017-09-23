Тель-Авив, Израиль, 24 сентября, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Запущенная Ираном баллистическая ракета призвана проверить терпение США и их сателлитов. Так охарактеризовал ракетные испытания Тегерана министр обороны Израиля Авигдор Либерман, сообщает пресс-служба израильского военного ведомства.

Mohammad Agah Иранская ракета

Либерман отметил, что пуск Тегераном баллистической ракеты стоит рассматривать как провокацию и «демонстрацию неповиновения» Соединенным Штатам Америки и их союзникам, в числе которых присутствует и Израиль. Кроме того, это «попытка проверить уровень их терпения».

По словам Либермана, ракетные испытания служат очередным подтверждением того, что Иран стремится стать мировой державой и угрожать не только ближневосточным государствам, но и всем «странам свободного мира».

США и их союзники не могут позволить Ирану обладать ядерным оружием, а стремление Тегерана именно таково, добавил израильский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Исламской Республике Иран прошли успешные испытания новой баллистической ракеты «Хорремшер», способной поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км и нести несколько боеголовок. Где именно была испытана ракета, не известно.

Ранее, 22 сентября, новая баллистическая ракета дальнего радиуса действия, названная в честь иранского города Хорремшехр, была представлена на военном параде в Тегеране. Командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Амир-Али Хаджизаде заявил, что новая ракета скоро поступит на вооружение.

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