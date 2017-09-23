Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Северная Корея наращивает ядерный потенциал, чтобы защитить себя от США. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает RT.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По словам Ли Ён Хо, конечная цель Пхеньяна — достижение баланса сил с Вашингтоном. При этом власти КНДР стремятся отстоять достоинство и суверенитет государства.

«КНДР вынуждена наращивать ядерный потенциал, потому что США представляют собой конкретную угрозу», — подчеркнул глава МИД КНДР. «На ядерное оружие тирана надо отвечать ядерным молотком правосудия», — добавил он.

Ли Ён Хо также заверил, что Северная Корея является «ответственной ядерной державой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал президента США Дональда Трампа «психически невменяемым человеком», а Белый дом — «шумным базаром».

При этом глава США, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама, охарактеризовал северокорейского лидера Ким Чен Ына как «сумасшедшего, который всюду запускает свои ракеты». Говоря о проблеме Корейского полуострова, Трамп подчеркнул, что США должны справиться с «коротышкой с ракетой» (то есть Ким Чен Ыном), так как другого выбора нет.

19 сентября, выступая Генеральной Ассамблее ООН, Трамп заявил о том, что ради защиты США или их сателлитов КНДР может быть «полностью уничтожена».

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