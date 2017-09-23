Ново-Огарево, Московская область, 24 сентября, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Российская экономика вышла на «траекторию достаточно устойчивого роста». Однако для достижения темпов, превышающих среднемировые, нужны дополнительные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Как отметил глава государства, нужно не только сохранить наметившуюся тенденцию, но и «добиться того, чтобы на рубеже 2020 года российская экономика вышла на темпы выше среднемировых». Именно такая задача стоит перед правительством страны.

В этой связи Путин напомнил об инвестициях как важнейшем факторе роста экономики, отметив, что во втором квартале 2017 года рост экономики составил 6,3%. Стимулировать инвестиционную активность призван ряд мер, о которых было объявлено на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Речь идет о развитии инструментов государственно-частного партнерства для привлечения капитала в строительство и инфраструктуру, так называемая инфраструктурная ипотека, а также о развитии механизмов проектного финансирования», — пояснил он.

Президент добавил, что в трудный для экономики период промышленному производству была оказана поддержка «по целому ряду направлений и программ». Так, использование средств антикризисного фонда позволило добиться роста промышленного производства — за первые восемь месяцев года он составил почти 2%, пояснил Путин.

Читайте также: Обнадежили, не порадовав: Fitch сохранило РФ «BBB-» с позитивным прогнозом

А также: Международные резервы России за неделю выросли на $300 млн