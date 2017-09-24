Воронеж, 24 сентября, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Третий забег в рамках проекта «Воронежский марафон» состоялся в Воронеже 23 сентября. Любители бега пробовали свои силы на двух дистанциях — на пять километров и 21,1 км. Мероприятие стартовало на Адмиралтейской площади, далее маршруты спортсменов проходили по набережной Массалитинова.

Марина Каширская ИА REGNUM Начало первого воронежского полумарафона

Прошлые «Воронежские марафоны» проходили в областном центре 10 сентября 2016 и 3 июня 2017 года. Однако классический полумарафон — забег на дистанцию 21,1 км — прошел в Воронеже впервые.

Короткая дистанция стала по-настоящему «семейной» — среди бегунов были воронежцы всех возрастов. В полумарафоне приняли участие более подготовленные участники, в том числе и профессиональные спортсмены. Правда, условия для всех были обязательными — без медицинских правок бегунов не допускали ни на одну дистанцию.

Несмотря на то, что начало первого забега было назначено на 10:00, площадь начала наполняться с 7:30, когда была открыта регистрация. Все участники, подавшие предварительные заявки, получали футболки, индивидуальные номера с именами и чипы хронометража.

Полумарафонцы стартовали в 11:00. Чтобы преодолеть дистанцию, победителям понадобилось чуть больше часа. Пока остальные участники шли к финишу, на площади проходили детские мастер-классы по футболу, спонсоры кормили и развлекали зрителей, а перед награждением на сцене Адмиралтейской площади выступила воронежская группа B. B.QUEAN.

Награждение победителей состоялось в 13:40. В мужском забеге на пять километров лучший результат показал Никита Зиновьев (Липецк), второе и третье места заняли Алексей Полянский (Воронеж) и Дмитрий Анохин (Задонск). В женском забеге на пять километров победителем стала Екатерина Кузнецова (Мичуринск), «серебро» и «бронзу» взяли Инна Старцева и Мария Щепкина (Воронеж).

В полумарафоне среди мужчин чемпионами стали воронежцы: Алексей Попов (1-е место), Геннадий Кузякин (2-е место) и Тимур Пономарев (3 место). В женском забеге первые три места достались жительницам Воронежа Александре Афанасовой, Юлии Рыжанковой и Анастасии Челышевой.