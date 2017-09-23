Рим, 23 сентября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Футбольный клуб СПАЛ на своем поле уступил «Наполи» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 23 сентября на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, завершилась со счетом 2:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Паскуале Скьяттарелла и Федерико Вивиани. Успех гостям принесли точные удары в исполнении Лоренцо Инсиньи, Хосе Кальехона и Фаузи Гулама.

После шести матчей в чемпионате Италии «Наполи» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Клуб СПАЛ, набравший 4 балла, находится на пятнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

СПАЛ (Феррара) — «Наполи» (Неаполь) — 2:3.

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