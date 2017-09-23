Вашингтон, 23 сентября, 2017, 22:39 — ИА Регнум. Бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C в субботу, 23 сентября, пролетели вблизи побережья Северной Кореи. Об этом рассказала официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт, слова которой обнародованы на сайте военного ведомства.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США

«Данная миссия является демонстрацией решимости США и ясным сигналом, что президент (Дональд Трамп) располагает многими военными вариантами, чтобы разгромить любую угрозу», — говорит Уайт.

По ее словам, Вашингтон готов использовать весь спектр «военных возможностей», чтобы защитить США и своих союзников.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что президент США заплатит за свою «эксцентричную» речь на Генеральной Ассамблее ООН. Северокорейский лидер пообещал укротить рвение американского лидера при помощи «огня».

19 сентября глава Белого дома Дональд Трамп заявил с трибуны ООН, что США придется уничтожить Северную Корею в случае угрозы для Вашингтона. 21 сентября он заявил об очередном расширении санкций против северокорейской республики.

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