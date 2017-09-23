Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который превратил Белый дом в «шумную рыночную площадку», психически невменяемый человек. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Такой человек, как Трамп, — это психически невменяемый человек», — заявил дипломат, добавив, что президент США «превратил Белый дом в шумную рыночную площадку».

Ён Хо также добавил, что благодаря президенту США Белый дом превратился в «шумный базар».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2017 г. президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.

По его словам, если официальный Пхеньян не остановит свою ядерную программу, угрожающую США и ее союзникам, у Вашингтона просто «не будет выбора».

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