Двое детей погибли при падении иномарки в реку в Архангельской области
Архангельск, 23 сентября, 2017, 21:41 — ИА Регнум. В Архангельской области в результате падения автомобиля в реку погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
Kenneth Allen
Автомобиль в реке
Трагедия произошла в субботу, 23 сентября, в Приморском районе.
Легковой автомобиль Renault Logan, которым управлял 27-летний мужчина, упал в реку. В момент ДТП в салоне находилось 6 человек, включая троих несовершеннолетних.
«Двое детей скончались на месте происшествия, еще один из пассажиров — мужчина 1994 г.р. — пока не найден», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и специалисты экстренных служб работают на месте аварии.
Причины ДТП пока неизвестны.