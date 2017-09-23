Архангельск, 23 сентября, 2017, 21:41 — ИА Регнум. В Архангельской области в результате падения автомобиля в реку погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Kenneth Allen Автомобиль в реке

Трагедия произошла в субботу, 23 сентября, в Приморском районе.

Легковой автомобиль Renault Logan, которым управлял 27-летний мужчина, упал в реку. В момент ДТП в салоне находилось 6 человек, включая троих несовершеннолетних.

«Двое детей скончались на месте происшествия, еще один из пассажиров — мужчина 1994 г.р. — пока не найден», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции и специалисты экстренных служб работают на месте аварии.

Причины ДТП пока неизвестны.