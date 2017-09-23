Лондон, 23 сентября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. 23 сентября на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 6-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «мерсисайдцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 15-й минуте вингер сборной Египта Мохаммед Салах открыл счет после ассиста Филиппе Коутиньо — 0:1.

Через 8 минут уже Коутиньо забил гол великолепным ударом со штрафного — 0:2.

В конце тайма Синдзи Окадзаки сократил отставание в счете, добив мяч в пустые ворота после ошибки Симона Миньоле — 1:2.

На 68-й минуте хавбэк сборной Англии Джордан Хендерсон забил 3-й гол гостей после ассиста Даниэля Старриджа — 1:3.

В следующей же атаке скоростной форвард Джейми Варди вновь сократил отставание в счете до минимума, добив мяч головой в пустые ворота — 2:3.

Статистика матча («Лестер"/"Ливерпуль»)

Удары 8/14

Удары в створ 6/6

Владение 43%/57%

Фолы 12/12

На данный момент «Ливерпуль» поднялся на 5-е место, набрав 11 очков. «Лестер» остался на 16-й строчке с 4-мя очками.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Морган, Магир, Кинг, Олбрайтон, Окадзки, Ндиди, Марез, Варди.

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Гомес, Морено, Матип, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Фирмино, Коутиньо, Салах.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Незабитые пенальти : Варди — 73.

Предупреждения: Олбрайтон — 17, Ндиди — 22, Матип — 45, Ловрен — 56, Миньоле — 72, Варди — 90+3.

Голы: Салах 15 — 0:1, Коутиньо 23 — 0:2, Окадзаки 45 — 1:2, Хендерсон 68 — 1:3, Варди 69 — 2:3.