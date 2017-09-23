«Лестер» и «Ливерпуль» устроили голевую феерию
Лондон, 23 сентября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. 23 сентября на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 6-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Ливерпуль». Матч завершился со счетом 2:3 в пользу «мерсисайдцев».
На 15-й минуте вингер сборной Египта Мохаммед Салах открыл счет после ассиста Филиппе Коутиньо — 0:1.
Через 8 минут уже Коутиньо забил гол великолепным ударом со штрафного — 0:2.
В конце тайма Синдзи Окадзаки сократил отставание в счете, добив мяч в пустые ворота после ошибки Симона Миньоле — 1:2.
На 68-й минуте хавбэк сборной Англии Джордан Хендерсон забил 3-й гол гостей после ассиста Даниэля Старриджа — 1:3.
В следующей же атаке скоростной форвард Джейми Варди вновь сократил отставание в счете до минимума, добив мяч головой в пустые ворота — 2:3.
Статистика матча («Лестер"/"Ливерпуль»)
Удары 8/14
Удары в створ 6/6
Владение 43%/57%
Фолы 12/12
На данный момент «Ливерпуль» поднялся на 5-е место, набрав 11 очков. «Лестер» остался на 16-й строчке с 4-мя очками.
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Морган, Магир, Кинг, Олбрайтон, Окадзки, Ндиди, Марез, Варди.
«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Гомес, Морено, Матип, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Фирмино, Коутиньо, Салах.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Незабитые пенальти : Варди — 73.
Предупреждения: Олбрайтон — 17, Ндиди — 22, Матип — 45, Ловрен — 56, Миньоле — 72, Варди — 90+3.
Голы: Салах 15 — 0:1, Коутиньо 23 — 0:2, Окадзаки 45 — 1:2, Хендерсон 68 — 1:3, Варди 69 — 2:3.