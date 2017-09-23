Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Освобождение Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зора от членов незаконных вооруженных формирований приближают Сирию к победе над терроризмом. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа

«Освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора и избавление от террористов во многих частях Сирии подтверждает, что победа сейчас близка к достижению», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Муаллем также отметил, что присутствие сил международной коалиции во главе с США на территории Сирии является оккупацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и иранских шиитских вооруженных формирований Дамаск смог вернуть под свой контроль большую часть страны.

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