Москва, 23 сентября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. 23 сентября между командами «Спартак» и «Анжи» был разыгран матч 11-го тура РФПЛ. Матч завершился со счетом 2:2.

Футбол

На 14-й минуте бразильский форвард Луис Адриано открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0.

На 74-й минуте «Анжи» сравнял счет — 1:1. Автором гола стал Мирал Самарджич после ассиста Арсена Хубулова — 1:1.

Через 4 минуты Адлан Кацаев вывел «орлов» вперед — 1:2.

На 90+2-й минуте парагвайский вингер Лоренцо Мельгарехо сравнял счет и спас «Спартак» от поражения — 2:2.

Статистика матча («Спартак"/"Анжи»)

Удары 7/7

Удары в створ ¾

Владение 52%/48%

Фолы 19/13

На данный момент «Спартак» идет на 8-м месте с 14-ю очками. «Анжи» поднялся на 14-ю позицию, набрав 8 очков.

Составы на матч:

«Спартак»: Ребров, Ташчи, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Ананидзе, Бакаев, Самедов, Пашалич, Попов, Адриано.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Фибел, Самарджич, Данченко, Кацаев, Тетрашвили, Бакаев, Маркелов, Яковлев, Прудников.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков.

Предупреждения: Полуяхтов — 55, Джикия — 84.

Голы: Адриано (пен) 14 — 1:0, Самарджич 74 — 1:1, Алдам Кацаев 78 — 1:2, Мельгарехо 90+2 — 2:2.