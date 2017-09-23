Счастье, ЛНР, 23 сентября, 2017, 20:55 — ИА Регнум. Прибрежную зону Северского Донца в районе села Нижнетеплое Станично-Луганского района заминировала диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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«Командование ВСУ активизировало работу диверсионно-разведывательных групп на линии соприкосновения, которые ведут работы по минно-взрывным заграждениям вдоль реки Северский Донец. Отмечается работа ДРГ ВСУ в районе населенного пункта Нижнетеплое из состава первого батальона 14-й бригады ВСУ, которая занималась минированием прибрежной зоны», — рассказал Марочко.

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Подполковник добавил, что дезертировавший из ВСУ боец убил мирного жителя в Счастье.

Народная милиция ЛНР продолжает получать информацию о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии военнослужащих 14-й бригады ВСУ.

«Стало известно, что 20 сентября военнослужащий первого батальона младший сержант Вершигора в состоянии алкогольного опьянения самовольно покинул наблюдательный пост на передовых позициях бригады и убыл в населенный пункт Счастье к родственникам. В ходе праздного пребывания нанес гражданскому лицу травмы, от которых последний скончался. В настоящее время горе-воин находится в СИЗО населенного пункта Счастье», — отметил офицер.

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Кроме того, командование оперативно-тактической группировки ВСУ «Луганск» в ходе проверки подразделений в зоне так называемой «АТО» выявило хищение крупной партии наркосодержащих медпрепаратов.

Андрей Марочко отметил, что в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация.

«В ходе проведенных накануне в подразделениях бригады занятий по тактической медицине, проводимых под контролем командующего группировкой генерал-майора Олега Микаца, выяснилась пропажа крупной партии медицинских препаратов группы «А», в частности «Леокаин», «Тераткаин» и другие. По имеющей информации, в ближайшее время с целью проверки хранения наркотических препаратов в зону «АТО» прибудет комиссия Центрального военно-медицинского управления ВСУ», — резюмировал подполковник.