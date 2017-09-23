Пхеньян, 23 сентября, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Подземные толчки, зафиксированные 23 сентября в уезде Килчжу в Хамген-Пукдо КНДР, были «природного происхождения». Об этом, как передает агентство «Синьхуа», сообщило Метеорологическое управление Республики Корея.

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«Землетрясение было «природным», так как не были зафиксированы характерные для «искусственных землетрясений» вибрации», — говорится в сообщении.

Официальный Пхеньян пока не делал никаких заявлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября на территории Корейской Народно-Демократической Республики рядом с ядерным полигоном произошло землетрясение магнитудой 3,4.

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