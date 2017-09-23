Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Присутствие сил международной коалиции во главе с США на территории Сирии является оккупацией. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем с трибуны ООН.

U.S. Air Force Американский спецназ

«Любое присутствие иностранных сил в Сирии без согласия правительства рассматривается как форма оккупации, агрессия и нарушение международного права и хартии ООН», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

При этом Муаллем добавил, что борьба с терроризмом в Сирии без координации с Дамаском невозможна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, войска так называемой антитеррористической коалиции во главе с США действуют на территории Сирии с сентября 2014 года, осуществляя боевые действия без согласия руководства страны и соответствующего мандата ООН.

С сентября 2015 года военную операцию против террористов в Сирии также проводят ВКС РФ после официальной просьбы со стороны сирийского правительства.